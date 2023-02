Tiro a segno, Cairo 2023: Major oro nella pistola 25 metri, beffata Vennekamp (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Veronika Major conquista la medaglia d’oro nella pistola 25 metri nella tappa di coppa del mondo di Tiro a segno in corso di svolgimento al Cairo, in Egitto. L’ungherese ha beffato la tedesca Doreen Vennekamp, che aveva chiuso al comando le qualificazioni e sembrava la favorita per portare a casa il gradino più alto del podio. La magiara, però, è stata quasi impeccabile nella finale: dopo un avvio complesso con 5 errori nelle prime due serie, il percorso è quasi netto nelle successive, in cui arrivano una manciata di errori che le consentono di chiudere a quota 28. Uno in più della rivale, che paga un momento complesso tra la quinta e la sesta serie, in cui commette tre errori a testa che la fanno poi chiudere a quota ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Veronikaconquista la medaglia d’oro25tappa di coppa del mondo diin corso di svolgimento al, in Egitto. L’ungherese ha beffato la tedesca Doreen, che aveva chiuso al comando le qualificazioni e sembrava la favorita per portare a casa il gradino più alto del podio. La magiara, però, è stata quasi impeccabilefinale: dopo un avvio complesso con 5 errori nelle prime due serie, il percorso è quasi netto nelle successive, in cui arrivano una manciata di errori che le consentono di chiudere a quota 28. Uno in più della rivale, che paga un momento complesso tra la quinta e la sesta serie, in cui commette tre errori a testa che la fanno poi chiudere a quota ...

