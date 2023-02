Tim Burton e Monica Bellucci stanno insieme: “Sono pazzo di Monica” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A sparare la bomba, con una copertina che in poche ora ha fatto il giro del mondo, è Paris Match: Monica Bellucci, 58 anni, e Tim Burton, 64, stanno assieme. E i due fanno le cose tanto sul serio da aver scelto di vivere la loro storia nella più totale discrezione: l’attrice e il regista culto si frequentano infatti da quattro mesi, durante i quali Sono riusciti a dribblare gli occhi indiscreti di fotografi e fan. Tutto è cominciato lo scorso ottobre rivela il magazine francese in uscita domani, secondo cui il colpo di fulmine è scattato al Lumière Film Festival di Lione. Proprio in quell’occasione, il regista – reduce dal successo clamoroso della serie Netflix Mercoledì – ricevette un premio speciale alla carriera che gli fu consegnato proprio dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A sparare la bomba, con una copertina che in poche ora ha fatto il giro del mondo, è Paris Match:, 58 anni, e Tim, 64,assieme. E i due fanno le cose tanto sul serio da aver scelto di vivere la loro storia nella più totale discrezione: l’attrice e il regista culto si frequentano infatti da quattro mesi, durante i qualiriusciti a dribblare gli occhi indiscreti di fotografi e fan. Tutto è cominciato lo scorso ottobre rivela il magazine francese in uscita domani, secondo cui il colpo di fulmine è scattato al Lumière Film Festival di Lione. Proprio in quell’occasione, il regista – reduce dal successo clamoroso della serie Netflix Mercoledì – ricevette un premio speciale alla carriera che gli fu consegnato proprio dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Monica Bellucci in love con Tim Burton. Si frequentano da quattro mesi, in gran segreto. - ilmessaggeroit : #monica bellucci e #tim burton stanno insieme? Per i francesi sì: l'attrice e il regista paparazzati insieme a Pari… - moruahd_ : RT @fraversion: Monica Bellucci in love con Tim Burton. Si frequentano da quattro mesi, in gran segreto. - xquelchevale : la Bellucci con Tim Burton ADORO - rrache_ : RT @fraversion: Monica Bellucci in love con Tim Burton. Si frequentano da quattro mesi, in gran segreto. -