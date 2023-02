“Tim Burton e Monica Bellucci sono una coppia” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Tim Burton e Monica Bellucci sono una coppia secondo Paris Match. Il regista e l’attrice sono stati fotografati insieme, a passeggio, per le strade di Parigi e per la rivista francese stanno insieme. Si sono incrociati brevemente sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006, ma è stato solo 16 anni dopo, nel backstage di un altro festival, che i due si sarebbero avvicinati. Lei era single da quando aveva rotto con l’artista Nicolas Lefebvre nel 2019. Dal 2014 era separato dalla madre dei suoi figli, Helena Bonham Carter. À la une de ????? ????? cette semaine ! Exclusif : Monica Bellucci et Tim Burton sont en couple ! Récit : https://t.co/7zwH33XAe3 #Palmade : enquête sur les escort ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) – Timunasecondo Paris Match. Il regista e l’attricestati fotografati insieme, a passeggio, per le strade di Parigi e per la rivista francese stanno insieme. Siincrociati brevemente sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006, ma è stato solo 16 anni dopo, nel backstage di un altro festival, che i due si sarebbero avvicinati. Lei era single da quando aveva rotto con l’artista Nicolas Lefebvre nel 2019. Dal 2014 era separato dalla madre dei suoi figli, Helena Bonham Carter. À la une de ????? ????? cette semaine ! Exclusif :et Timsont en couple ! Récit : https://t.co/7zwH33XAe3 #Palmade : enquête sur les escort ...

