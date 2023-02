Tim Burton e Monica Bellucci, il colpo di fulmine a Lione: la rivelazione (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Monica Bellucci e Tim Burton sono stati immortalati insieme dal magazine francese Paris Match. In esclusiva, si parla di una presunta relazione sentimentale tra l’attrice e il regista. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma o smentita da parte dei due. Ma stando a quanto racconta il magazine, la loro relazione sarebbe nata circa quattro mesi fa. “È nella più assoluta discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono conosciuti e non si sono più lasciati”, si legge. “Negli ultimi quattro mesi, l’americano di 64 anni e l’italiana di 58 anni si sono conosciuti lontano da sguardi indiscreti, prima che il loro amore venisse finalmente rivelato. Una relazione che risale al loro incontro in Francia, lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival de Lyon”. Paris ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023)e Timsono stati immortalati insieme dal magazine francese Paris Match. In esclusiva, si parla di una presunta relazione sentimentale tra l’attrice e il regista. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma o smentita da parte dei due. Ma stando a quanto racconta il magazine, la loro relazione sarebbe nata circa quattro mesi fa. “È nella più assoluta discrezione che Timsi sono conosciuti e non si sono più lasciati”, si legge. “Negli ultimi quattro mesi, l’americano di 64 anni e l’italiana di 58 anni si sono conosciuti lontano da sguardi indiscreti, prima che il loro amore venisse finalmente rivelato. Una relazione che risale al loro incontro in Francia, lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival de Lyon”. Paris ...

