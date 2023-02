Tim | aspettando le mosse del governo c’è il fair play di Kkr

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se la notte porta consiglio, allora la decisione degli azionisti di Tim sulla vendita della rete sembra orientata alla calma. Sì, perché adesso di tempo per sciogliere la riserva e liberarsi di un asset di valore ma poco strategico ormai, ce ne è ancora di più per il gruppo guidato da Pietro Labriola. Un piccolo passo indietro. L’ex Telecom ha bisogno di vendere la sua infrastruttura – una volta concluso lo spin off degli asset di rete fissa (NetCo) dai servizi – essenzialmente per abbattere il debito da 20 miliardi che zavorra l’azienda, impedendole di liberare nuova finanza e spostare il baricentro su fibra e 5G più di quanto non abbia già fatto. Lo vogliono gli azionisti, tra tutti i soci di riferimento di Vivendi e lo vuole la Borsa (il titolo è tornato tonico, dopo una seduta al ribasso). Sul tavolo di Tim è arrivata, dieci giorni fa, l’offerta non vincolante di Kkr, il fondo ...