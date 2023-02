Tiberio Timperi: “Ho passato 15, 18 anni che avrebbero ucciso chiunque” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tiberio Timperi, 58 anni, si confessa a cuore aperto in una lunga intervista rilasciata al “Corriere della Sera”. “Sono molto deluso dal genere umano – svela – Sin da piccolo mi chiamavano Tiberio il vecchio, ma io non sono mai riuscito a fregarmene delle cose sbagliate che vedo, non ce la faccio a buttare tutto alle spalle e far finta di niente”. Tutto deriva dalla sua infanzia: “Sono cresciuto con il Libro cuore di De Amicis, con valori un po’ polverosi, odorosi di arsenico e vecchi merletti. Se a questo si aggiunge che amo la giustizia, sono onesto fino all’autolesionismo e anche testardo, ecco che si crea una miscela esplosiva”. Tiberio Timperi (Foto Instagram) “Sono abituato a cavarmela da solo, ma del resto nasciamo soli e moriamo soli” “Tanto dipende ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 22 febbraio 2023), 58, si confessa a cuore aperto in una lunga intervista rilasciata al “Corriere della Sera”. “Sono molto deluso dal genere umano – svela – Sin da piccolo mi chiamavanoil vecchio, ma io non sono mai riuscito a fregarmene delle cose sbagliate che vedo, non ce la faccio a buttare tutto alle spalle e far finta di niente”. Tutto deriva dalla sua infanzia: “Sono cresciuto con il Libro cuore di De Amicis, con valori un po’ polverosi, odorosi di arsenico e vecchi merletti. Se a questo si aggiunge che amo la giustizia, sono onesto fino all’autolesionismo e anche testardo, ecco che si crea una miscela esplosiva”.(Foto Instagram) “Sono abituato a cavarmela da solo, ma del resto nasciamo soli e moriamo soli” “Tanto dipende ...

