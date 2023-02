Ti piace l’Irlanda? Ecco i migliori film ambientanti sull’Isola di smeraldo

Leggi su lucascialo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Quali sono iambientati in Irlanda? In questo articolo – abbinando due personali passioni, per questa splendida isola amata fin dall’adolescenza e quella per il Cinema – propongo una personale Top 10 deipiù belli sulromantici, storici, drammatici, biografici, anche di fantascienza. L’ordine è puramente casuale e non vuole essere L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.