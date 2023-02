Ti capita di leggere sempre 11.11 o orari doppi? Ecco il vero significato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vi sarà capitato di imbattervi in un orario doppio e avrete pensato che si tratta di una coincidenza, giusto? Potrebbe non essere così. Nel mondo odierno c’è poco spazio per la spiritualità e le teorie che vengono considerate pseudoscientifiche. Tuttavia c’è ancora chi crede che ci possano essere significati che non possono essere compresi razionalmente e vadano accettati per fede. Prima che venisse fatto uno studio attento e sperimentale degli astri, guardare il cielo era un semplice piacere per molti e oggetto di culto e divinazione per alcuni. Se in antichità l’Astrologia era considerata una specie di “scienza” ad oggi si ha la certezza che non ha alcuna affidabilità scientifica. Sono le 11.11, coincidenza o messaggio spirituale? – Grantennistoscana.itAllo stesso modo gli studi alchemici sono i primi tentativi di studiare la materia ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vi saràto di imbattervi in uno e avrete pensato che si tratta di una coincidenza, giusto? Potrebbe non essere così. Nel mondo odierno c’è poco spazio per la spiritualità e le teorie che vengono considerate pseudoscientifiche. Tuttavia c’è ancora chi crede che ci possano essere significati che non possono essere compresi razionalmente e vadano accettati per fede. Prima che venisse fatto uno studio attento e sperimentale degli astri, guardare il cielo era un semplice piacere per molti e oggetto di culto e divinazione per alcuni. Se in antichità l’Astrologia era considerata una specie di “scienza” ad oggi si ha la certezza che non ha alcuna affidabilità scientifica. Sono le 11.11, coincidenza o messaggio spirituale? – Grantennistoscana.itAllo stesso modo gli studi alchemici sono i primi tentativi di studiare la materia ...

