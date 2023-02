Thiago Motta recupera 2 pezzi per Bologna-Inter, uno tanto prezioso! ? TS (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se l’Inter oggi è impegnata contro il Porto in Champions League, il Bologna invece si sta già preparando per la sfida del Dall’Ara di domenica all’ora di pranzo. Due recuperi per Thiago Motta DUE RECUPERI ? In vista di Bologna-Inter, Thiago Motta recupera sia Soumaoro in difesa che Sansone in attacco. Prezioso il recupero dell’attaccante, lo scorso anno decisivo nell’infrangere i sogni scudetto nerazzurri. Con Arnautovic e Zirkzee ai box, l’ex Sassuolo e Villarreal diventa una pedina fondamentale per il tecnico felsineo. Se tutto dovesse andare bene in questi giorni potrebbe anche scalzare Barrow per una maglia da titolare. Fonte: Tuttosport ? Stefano Budriesi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se l’oggi è impegnata contro il Porto in Champions League, ilinvece si sta già preparando per la sfida del Dall’Ara di domenica all’ora di pranzo. Due recuperi perDUE RECUPERI ? In vista disia Soumaoro in difesa che Sansone in attacco. Prezioso il recupero dell’attaccante, lo scorso anno decisivo nell’infrangere i sogni scudetto nerazzurri. Con Arnautovic e Zirkzee ai box, l’ex Sassuolo e Villarreal diventa una pedina fondamentale per il tecnico felsineo. Se tutto dovesse andare bene in questi giorni potrebbe anche scalzare Barrow per una maglia da titolare. Fonte: Tuttosport ? Stefano Budriesi-News - Ultime notizie e calciomercato ...

