Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheOrologio : Otavio ha già vinto il premio Theo Hernandez per quanto ci riguarda #InterPorto - Rade_Bruyneiano : Otavio più milanista di Theo Hernandez - fibegi123 : Otavio è il theo Hernandez del porto - IvanBiancoNeroJ : @KSport24 @Fede_Spera86 Beh insomma, hanno venduto Hakimi, Theo Hernandez, a 24 anni hanno venduto Higuain, avevano… - sportli26181512 : Il Mondiale e il contraccolpo psicologico: dopo il periodo no, Theo sta tornando dominante: 'Dopo il Mondiale sono… -

Commenta per primo Non è stato un pomeriggio come gli altri per i giocatori del Milan , a stretto contatto con la storia del Diavolo . ' Allenamento con le leggende ' twitta festante, pubblicando gli scatti con il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini , l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko e l'ex difensore Mauro Ta s sotti, in visita a Milanello. Scatti ...In Monza - Milan feroci proteste dei brianzoli per l'ammonizione per simulazione di Birindelli: il contatto conavviene fuori area, sbagliato non concedere punizione e comminare il ...

Theo con Maldini e Sheva: "Allenamento a Milanello con le leggende rossonere" Milan News

Theo Hernandez sui social: “Allenamento con le leggende del Milan” Pianeta Milan

Sprint, affondi e dribbling: Milan, finalmente è tornato il vero Theo La Gazzetta dello Sport

Milan, Ambrosini: “Theo Hernandez sta tornando incredibile” Pianeta Milan

Milan, contro il Monza la 150ª in rossonero per Theo Hernandez Milan News

Nella giornata odierna Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti, insieme ai sempre presenti Maldini e Massara, hanno assistito all'allenamento della squadra. Theo Hernandez, da sempre ammiratore ...Il Milan torna a vincere e lo fa anche grazie a Theo Hernandez: il francese rinasce, dal Mondiale sino a Monza ...