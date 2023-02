The Whale: il film con Brendan Fraser, dal 23 febbraio al cinema (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il 23 febbraio The Whale uscirà finalmente nelle sale italiane, il film con protagonista Brendan Fraser è già un successo all’estero In Italia non è ancora disponibile, ma negli USA si parla già di grandissimo successo al box office e di plauso della critica. Stiamo parlando di The Whale, pellicola che si appresta a fare grandi numeri anche nel nostro Paese, visto che già le sole immagini che ritraggono Brendan Fraser hanno fatto molto parlare di sé, circolando da tempo sul web. Trama e cast Nel film si racconta di Charlie, un insegnante di inglese obeso e solitario, costretto a convivere con i propri fantasmi e tormentato da un amore segreto, che continua da anni. L’uomo vive un rapporto burrascoso con la figlia adolescente, ma ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il 23Theuscirà finalmente nelle sale italiane, ilcon protagonistaè già un successo all’estero In Italia non è ancora disponibile, ma negli USA si parla già di grandissimo successo al box office e di plauso della critica. Stiamo parlando di The, pellicola che si appresta a fare grandi numeri anche nel nostro Paese, visto che già le sole immagini che ritraggonohanno fatto molto parlare di sé, circolando da tempo sul web. Trama e cast Nelsi racconta di Charlie, un insegnante di inglese obeso e solitario, costretto a convivere con i propri fantasmi e tormentato da un amore segreto, che continua da anni. L’uomo vive un rapporto burrascoso con la figlia adolescente, ma ...

