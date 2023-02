The Ocean Race torna domenica con la tappa più lunga della sua storia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La terza tappa di The Ocean Race che ci attende questa domenica sarà la più lunga della sua storia, con una lunghezza che supera i 23 mila km. Il giro del mondo in equipaggio ritorna il 26 febbraio a Città del Capo, in Sudafrica, con destinazione Itajaì, Brasile, con una regata da Guinness World Record. Il percorso della terza tappa di The Ocean Race Non è la prima volta che si superano le 10.000 miglia per una tappa di The Ocean Race. Il precedente risale al 2008-2009, con il quinto appuntamento che ha portato i concorrenti da Qingdao, in Cina, fino a Rio de Janeiro. Una volta superato Capo Agulhas i concorrenti dovranno scendere di ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La terzadi Theche ci attende questasarà la piùsua, con una lunghezza che supera i 23 mila km. Il giro del mondo in equipaggio riil 26 febbraio a Città del Capo, in Sudafrica, con destinazione Itajaì, Brasile, con una regata da Guinness World Record. Il percorsoterzadi TheNon è la prima volta che si superano le 10.000 miglia per unadi The. Il precedente risale al 2008-2009, con il quinto appuntamento che ha portato i concorrenti da Qingdao, in Cina, fino a Rio de Janeiro. Una volta superato Capo Agulhas i concorrenti dovranno scendere di ...

