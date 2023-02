The Mandalorian: Jon Favreau rivela che la stagione 4 è già stata scritta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Jon Favreau ha rivelato in una recente intervista che è stata già scritta la stagione 4 della serie The Mandalorian, il progetto di Star Wars che tornerà sugli schermi di Disney+ a marzo. The Mandalorian 4 è già stata scritta, nonostante gli episodi della terza stagione debbano ancora debuttare sugli schermi di Disney+. Jon Favreau ha rivelato l'interessante dettaglio durante una recente intervista rilasciata a BFM TV in cui ha spiegato anche il motivo della scelta di ideare già il prossimo capitolo della storia del Mandaloriano e del piccolo Grogu. Jon Favreau, parlando del futuro di The Mandalorian, non ha esitato a dichiarare: "Sì, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Jonhato in una recente intervista che ègiàla4 della serie The, il progetto di Star Wars che tornerà sugli schermi di Disney+ a marzo. The4 è già, nonostante gli episodi della terzadebbano ancora debuttare sugli schermi di Disney+. Jonhato l'interessante dettaglio durante una recente intervista rilasciata a BFM TV in cui ha spiegato anche il motivo della scelta di ideare già il prossimo capitolo della storia delo e del piccolo Grogu. Jon, parlando del futuro di The, non ha esitato a dichiarare: "Sì, ...

