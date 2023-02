The Good Mothers vince la prima edizione del premio Berlinale Series Awards (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La serie italiana The Good Mothers, il progetto sulla 'ndragheta prodotto per Disney+, ha vinto la prima edizione dei Berlinale Series Awards. The Good Mothers, la serie italiana ispirata alla storia vera di Lea Garofalo e delle donne che si sono ribellate alla 'ndrangheta, ha vinto la prima edizione del premio Berlinale Series Awards. La giuria era composta da Danna Stern che in passato ha guidato Yes Studios, dall'attore André Holland, e dalla sceneggiatrice danese Mette Heeno. La motivazione del premio assegnato a Berlino alla serie The Good Mothers sostiene che i giurati siano stati ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La serie italiana The, il progetto sulla 'ndragheta prodotto per Disney+, ha vinto ladei. The, la serie italiana ispirata alla storia vera di Lea Garofalo e delle donne che si sono ribellate alla 'ndrangheta, ha vinto ladel. La giuria era composta da Danna Stern che in passato ha guidato Yes Studios, dall'attore André Holland, e dalla sceneggiatrice danese Mette Heeno. La motivazione delassegnato a Berlino alla serie Thesostiene che i giurati siano stati ...

