The Ferragnez 2, rinviata la data di uscita? Prime Video non conferma e non smentito (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fedez aveva anticipato uno scoop da rivelare, rimandato a dopo Sanremo, ma la notizia era trapelata e riguardava la docuserie The Ferragnez sarebbe dovuta uscire su Prime a marzo 2023. I nuovi episodi, che potrebbero essere 8 come per la prima stagione, sarebbero dovuti uscire proprio dopo il Festival, dove a farla da protagonista è stato il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, presunto responsabile della crisi tra Chiara e il rapper. Alla luce di quanto accaduto, sembra che sull'uscita della serie ci sia più di un dubbio. Secondo una nuova indiscrezione riportata negli scorsi giorni dal giornale online Linkiesta, in seguito a quanto successo a Sanremo Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto di fermare temporaneamente le riprese del docushow The Ferragnez 2, che sarebbero dunque state in corso anche nel dietro le quinte ...

