Test medicina, Nappi: De Luca adesso si accorge del problema (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Test medicina, Nappi (lega): De Luca solo adesso si accorge del problema, difendiamo sanità pubblica da lui Test medicina, Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania: "Da tempo la Lega porta avanti la battaglia per l'abolizione del numero chiuso a medicina, e all'improvviso anche De Luca si accorge del problema. Lo fa forse per trovare un altro responsabile del totale fallimento nella gestione della sanità campana? Se c'è qualcuno da cui difendere la sanità pubblica nei nostri territori, quello è proprio il governatore della Campania".

