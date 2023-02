Terremoto in Turchia, palloncini rossi sulle macerie: “Così regalo l’ultimo giocattolo ai bambini uccisi dal sisma” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) palloncini colorati sono stati appesi sopra le macerie degli edifici distrutti dal Terremoto del 6 febbraio in Turchia. Segnano i bambini uccisi dal disastro. “Il sentimento dominante in me è il dolore”, dice Ogun Sever Okur, il fondatore di un’organizzazione di aiuto all’infanzia, mentre appende i palloncini. “Distribuisco giocattoli agli altri bambini che erano qui – spiega – questo è l’ultimo regalo che potevo dare ai bambini morti nel sisma”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)colorati sono stati appesi sopra ledegli edifici distrutti daldel 6 febbraio in. Segnano idal disastro. “Il sentimento dominante in me è il dolore”, dice Ogun Sever Okur, il fondatore di un’organizzazione di aiuto all’infanzia, mentre appende i. “Distribuisco giocattoli agli altriche erano qui – spiega – questo èche potevo dare aimorti nel”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

