Terremoto in Siria e Turchia, al via la raccolta solidale nel decimo municipio: come donare (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ostia – Due giornate di raccolta di beni di prima necessità nel decimo municipio per le vittime del Terremoto che non lascia tregua a Turchia e Siria (leggi qui e qui). E' l'iniziativa organizzata dalla Protezione civile "The Angels" di Acilia e dall'Associazione emergenze operative protezione civile, in collaborazione con i punti vendita Todis del territorio. Sabato 25 e domenica 26 febbraio sarà infatti possibile donare alimenti, prodotti per l'igiene, coperte, sacchi a pelo, abbigliamento invernale, attrezzature e farmaci presso i supermercati Todis del municipio decimo. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle ore 13 e dalle 14 alle 18, è invece possibile portare la propria donazione presso la sede degli "Angels", in via di Saponara ...

