Terremoto, Bper in campo a sostegno popolazione turca e siriana (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - Bper Banca lancia il progetto 'Uniti per la popolazione turca e siriana', che prevede una raccolta di fondi aperta agli amministratori e a tutti i dipendenti del Gruppo, il cui ricavato verrà destinato alla Croce Rossa Italiana in supporto della Mezzaluna Rossa turca e siriana impegnate, sin dai primi istanti successivi al terribile Terremoto dei giorni scorsi, in soccorso delle comunità colpite. Ciascun dipendente può scegliere di effettuare una donazione, secondo i propri mezzi, il cui importo verrà in seguito integrato dalla Banca. L'iniziativa, si legge in una nota, coinvolge tutte le persone del Gruppo Bper Banca, di cui fanno parte, oltre a Bper Banca, anche il Banco di Sardegna e Banca Cesare Ponti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) -Banca lancia il progetto 'Uniti per la', che prevede una raccolta di fondi aperta agli amministratori e a tutti i dipendenti del Gruppo, il cui ricavato verrà destinato alla Croce Rossa Italiana in supporto della Mezzaluna Rossaimpegnate, sin dai primi istanti successivi al terribiledei giorni scorsi, in soccorso delle comunità colpite. Ciascun dipendente può scegliere di effettuare una donazione, secondo i propri mezzi, il cui importo verrà in seguito integrato dalla Banca. L'iniziativa, si legge in una nota, coinvolge tutte le persone del GruppoBanca, di cui fanno parte, oltre aBanca, anche il Banco di Sardegna e Banca Cesare Ponti. ...

