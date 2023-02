Teresa Mannino giovedì 23 febbraio 2023 a Udine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Attrice e conduttrice dalla capacità di improvvisazione spontanea e originale e dalla comicità graffiante, leggera, intelligente e sottile, la sicilianissima Teresa Mannino torna a teatro con il nuovo spettacolo dal titolo “Il giaguaro mi guarda storto”. La nuova tournée teatrale dell’artista toccherà anche il Friuli Venezia Giulia e precisamente il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, domani, giovedì 23 febbraio 2023, con inizio alle 21.00, per l’organizzazione di Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Info su www.azalea.it . In “Il giaguaro mi guarda storto”, Teresa Mannino, con uno sguardo unico e ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Attrice e conduttrice dalla capacità di improvvisazione spontanea e originale e dalla comicità graffiante, leggera, intelligente e sottile, la sicilianissimatorna a teatro con il nuovo spettacolo dal titolo “Il giaguaro mi guarda storto”. La nuova tournée teatrale dell’artista toccherà anche il Friuli Venezia Giulia e precisamente il Teatro Nuovo Giovanni da, domani,23, con inizio alle 21.00, per l’organizzazione di Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune die Teatro Nuovo Giovanni da. Info su www.azalea.it . In “Il giaguaro mi guarda storto”,, con uno sguardo unico e ...

