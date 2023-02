Tenta una truffa con la tecnica del finto sinistro stradale, arrestato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) un 49enne di Afragola con precedenti di polizia Tenta una truffa con un finto sinistro stradale, arrestato. Lunedì sera i Falchi della Squadra Mobile nel transitare in piazza Municipio angolo via Cristoforo Colombo hanno notato un’auto con a bordo due persone il cui conducente, dopo aver affiancato un furgone, ha lanciato una pietra colpendo la parte posteriore del mezzo. Gli agenti, dopo aver visto i due automobilisti scendere dalle rispettive vetture e discutere animatamente, si sono avvicinati per un controllo ma il conducente dell’auto, alla loro vista, si è rimesso alla guida del veicolo allontanandosi in direzione di San Giovanni dove un’altra pattuglia dei Falchi lo ha bloccato e trovato in possesso di numerose pietre di varie dimensioni. Inoltre, gli agenti hanno ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) un 49enne di Afragola con precedenti di poliziaunacon un. Lunedì sera i Falchi della Squadra Mobile nel transitare in piazza Municipio angolo via Cristoforo Colombo hanno notato un’auto con a bordo due persone il cui conducente, dopo aver affiancato un furgone, ha lanciato una pietra colpendo la parte posteriore del mezzo. Gli agenti, dopo aver visto i due automobilisti scendere dalle rispettive vetture e discutere animatamente, si sono avvicinati per un controllo ma il conducente dell’auto, alla loro vista, si è rimesso alla guida del veicolo allontanandosi in direzione di San Giovanni dove un’altra pattuglia dei Falchi lo ha bloccato e trovato in possesso di numerose pietre di varie dimensioni. Inoltre, gli agenti hanno ...

