Tennis: Torneo Dubai. Swiatek facile ai quarti di finale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La polacca, numero 1 del mondo, liquida per 6 - 1 6 - 0 la russa Samsonova Dubai (EMIRATI ARABI) - Iga Swiatek si qualifica per i quarti di finale del "Duty Free Tennis Championships", primo Wta 1000 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La polacca, numero 1 del mondo, liquida per 6 - 1 6 - 0 la russa Samsonova(EMIRATI ARABI) - Igasi qualifica per ididel "Duty FreeChampionships", primo Wta 1000 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Voléeee?? A Buenos Aires, Fabio Fognini e Simone Bolelli vincono il torneo di doppio, sconfiggendo in finale la co… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Dubai. Swiatek facile ai quarti di finale - Cbc88931 : @simolar1984 Oggi mi sveglio e sono uomo, domani vedo in saldo un vestito e sono donna ma se c è un torneo di tenni… - ariafritta : il rio open si è trasformato in un torneo di beach tennis e io lo scopro solo ora - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Merida, Linette e Stephens al secondo turno -