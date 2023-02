Tennis, Stefanos Tsitsipas salta il torneo di Acapulco (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Tennista ellenico Stefanos Tsitsipas ha annunciato tramite un lungo post su Facebook che non prenderà parte al torneo ATP 500 di Acapulco, in programma la prossima settimana: il greco non ha ancora recuperato del tutto da un infortunio alla spalla patito dopo gli Australian Open. Di seguito quanto scritto da Tsitsipas: “Cari fan e sostenitori, è con grande delusione che devo annunciare il mio ritiro dall’Abierto Mexicano de Tennis 2023 ad Acapulco a causa di un infortunio alla spalla subito dopo gli Australian Open. Il Messico è una delle mie mete preferite al mondo, e ho sempre apprezzato l’opportunità di competere in questo prestigioso torneo. Sono incredibilmente grato per il sostegno che ho ricevuto dagli appassionati di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilta ellenicoha annunciato tramite un lungo post su Facebook che non prenderà parte alATP 500 di, in programma la prossima settimana: il greco non ha ancora recuperato del tutto da un infortunio alla spalla patito dopo gli Australian Open. Di seguito quanto scritto da: “Cari fan e sostenitori, è con grande delusione che devo annunciare il mio ritiro dall’Abierto Mexicano de2023 ada causa di un infortunio alla spalla subito dopo gli Australian Open. Il Messico è una delle mie mete preferite al mondo, e ho sempre apprezzato l’opportunità di competere in questo prestigioso. Sono incredibilmente grato per il sostegno che ho ricevuto dagli appassionati di ...

