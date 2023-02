Tennis | Djokovic | “Sto bene | giocherò a Dubai Aspetto ancora di sapere se potrò entrare negli Usa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilta serbo, Novak, ha organizzato una conferenza stampa a Belgrado, per parlare dei prossimi appuntamenti stagionali da affrontare. Nello specifico il numero uno al mondo ha dichiarato: “Mi sento, quindi tornerò a giocare settimana prossima a. Sono in attesa poi di una risposta dagli Stati Uniti, per capire senel paese e giocare i tornei di Indian Wells e Miami”. Prima di iniziare a parlare ai microfoni, inoltre, c’è stato un momento di celebrazione per, per festeggiare le 377 settimane in testa al ranking Atp. SportFace.