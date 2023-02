Tennis: Djokovic incerto su partecipazione a Indian Wells e Miami, 'fuori dal mio controllo' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Belgrado, 22 feb. (Adnkronos) - Novak Djokovic ha affermato che la sua partecipazione al torneo Atp di Indian Wells Open e al Miami Open è "fuori dal suo controllo". Djokovic, che il mese scorso ha vinto l'Australian Open raggiungendo Rafael Nadal con 22 titoli del Grande Slam, non gioca da quando ha vinto il titolo a Melbourne. Il numero uno al mondo ha accusato un problema al bicipite femorale durante il primo major della stagione, ma mercoledì ha confermato in una conferenza stampa a Belgrado che tornerà in campo ai Dubai Tennis Championships la prossima settimana. Djokovic non ha potuto competere negli Stati Uniti la scorsa stagione a causa del suo stato di vaccinazione al covid-19, anche se suo fratello Djordje ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Belgrado, 22 feb. (Adnkronos) - Novakha affermato che la suaal torneo Atp diOpen e alOpen è "dal suo"., che il mese scorso ha vinto l'Australian Open raggiungendo Rafael Nadal con 22 titoli del Grande Slam, non gioca da quando ha vinto il titolo a Melbourne. Il numero uno al mondo ha accusato un problema al bicipite femorale durante il primo major della stagione, ma mercoledì ha confermato in una conferenza stampa a Belgrado che tornerà in campo ai DubaiChampionships la prossima settimana.non ha potuto competere negli Stati Uniti la scorsa stagione a causa del suo stato di vaccinazione al covid-19, anche se suo fratello Djordje ha ...

