Tennis, ATP Rio de Janeiro 2023: Fabio Fognini vince la prima partita dell’anno ed ora affronterà Alcaraz (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Fabio Fognini ottiene la sua prima vittoria dell’anno. Un successo per il quale il ligure ha dovuto aspettare un giorno in più, vista l’interruzione per pioggia di ieri. Il nativo di Arma di Taggia ha sconfitto in due set il cileno Tomas Barrios Vera, numero 196 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3. Il match era iniziato bene per Fognini con il break in apertura e poi ribadito anche nel terzo game. Il ligure si è portato comodamente prima sul 4-0 e poi anche sul 5-1, chiudendo agevolmente la prima frazione sul 6-2. Copione abbastanza simile anche nel secondo set, con Fabio che strappa subito il servizio al cileno e scappa sul 4-2, salvando anche le uniche due palle break concesse nel match. Nuovo break nel settimo gioco, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 febbraio 2023)ottiene la suavittoria. Un successo per il quale il ligure ha dovuto aspettare un giorno in più, vista l’interruzione per pioggia di ieri. Il nativo di Arma di Taggia ha sconfitto in due set il cileno Tomas Barrios Vera, numero 196 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3. Il match era iniziato bene percon il break in apertura e poi ribadito anche nel terzo game. Il ligure si è portato comodamentesul 4-0 e poi anche sul 5-1, chiudendo agevolmente lafrazione sul 6-2. Copione abbastanza simile anche nel secondo set, conche strappa subito il servizio al cileno e scappa sul 4-2, salvando anche le uniche due palle break concesse nel match. Nuovo break nel settimo gioco, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : SUPER JANNIK ?????? @janniksin si impone su Cressy e conquista il 7º titolo #ATP a Montpellier! #tennis | #OSDF23 |… - Tennis_Ita : ATP 500 Rio, Fognini si sblocca: batte Barrios Vera all'esordio e conquista la sua prima vittoria stagionale. E ora… - frieddodo_ : RT @WeAreTennisITA: DJOKOVIC CAMPIONE ?????? Novak non fallisce la partita che lo riporta al vertice del tennis: batte Tsitsipas per 6-3 7-6 7… - Moixus1970 : RT @sportface2016: #AtpDoha Murray batte Zverev dopo tre ore di battaglia, ok Rublev e Aliassime - Sinnerc4 : RT @lorenzofares: Montpellier ?? Marsiglia 12 giorni dopo, sarà ancora Jannik #Sinner ???? vs Arthur Fils ????, e ancora in Francia Il franc… -