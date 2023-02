"Tempo finito": scoppia la rissa Schlein-Bonaccini, scissione in arrivo? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Elly Schlein chiude le porte. Non è nemmeno cominciato il nuovo corso del Pd che scoppia già la guerra interna. La candidata alla segreteria infatti respinge ogni ipotesi di un ticket con Bonaccini nel caso in cui dovesse trionfare il governatore dell'Emilia Romagna ai gazebo di domenica prossima. La doccia gelata che ha tutto il sapore di una "rissa" all'interno del Pd arriva a Omnibus su La7. La Schlein usa parole nette e chiare: "Non ha senso", taglia corto la deputata bolognese a Omnibus, su La7. "È finito il Tempo del partito patriarcale che vede le donne bene nei ruoli di vice e credo che il partito necessiti di una guida femminista che apra il varco a donne e giovani". Non finisce qui. "Io non ho offerto posti e non mi sono stati offerti", aggiunge per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ellychiude le porte. Non è nemmeno cominciato il nuovo corso del Pd chegià la guerra interna. La candidata alla segreteria infatti respinge ogni ipotesi di un ticket connel caso in cui dovesse trionfare il governatore dell'Emilia Romagna ai gazebo di domenica prossima. La doccia gelata che ha tutto il sapore di una "" all'interno del Pd arriva a Omnibus su La7. Lausa parole nette e chiare: "Non ha senso", taglia corto la deputata bolognese a Omnibus, su La7. "Èildel partito patriarcale che vede le donne bene nei ruoli di vice e credo che il partito necessiti di una guida femminista che apra il varco a donne e giovani". Non finisce qui. "Io non ho offerto posti e non mi sono stati offerti", aggiunge per ...

