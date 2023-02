Telese Terme | aggredì poliziotto dopo la fuga | scatta l’obbligo di dimora

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuest’oggi, all’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, Ufficiali e Agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato dihanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale deldinel Comune di San Felice a Cancello, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, a carico di un 39enne di origini albanesi indagato per reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate commessi nei confronti degli operanti del Commissariato di Polizia di Stato diimpegnati nel servizio di controllo del territorio lo scorso 2 gennaio. Le indagini svolte hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine ai seguenti fatti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ICTeleseTerme : Carnevale...festa di colori e allegria?????? Classe I A - Scuola Primaria Telese Terme - ICTeleseTerme : Carnevale Alè Alè ??????Sezione I C Scuola dell'Infanzia Telese Terme - negozianimali : Cerchi un negozio di animali? Animal House (Telese Terme) - ICTeleseTerme : Un viaggio meraviglioso alla scoperta degli Egizi??????????? Percorso interdisciplinare - Classe IV A Scuola Primaria Te… - ICTeleseTerme : Quanti colori!!!??... è Carnevale ???? Sezione I A Scuola dell'Infanzia Telese Terme ?????? -

... Trasporti e Lavori Pubblici) del Consiglio Regionale della Campania, e diversi sindaci sanniti (Melizzano, Dugenta, Amorosi, Solopaca,, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo ...... Trasporti e Lavori Pubblici) del Consiglio Regionale della Campania, una riunione con i Sindaci di Melizzano, Dugenta, Amorosi, Solopaca,, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo ...

Telese Terme: aggredì poliziotto dopo la fuga, scatta l'obbligo di ... anteprima24.it

CAIANELLO / TELESE TERME. Primo lotto del raddoppio della S.S. ... Matese News

Telese Terme. Microcriminalità, movimenti sospetti, arresti: le ... Matese News

Telese Terme. "Felici e orgogliosi per Mangimi Liverini, eccellenza ... Matese News

INC porta a Telese Terme (BN) la Fibra Ottica FTTH Superveloce TV Sette Benevento

Si terrà giovedì in regione l'incontro sui lavori dell'Alta velocità tra Luca Cascone, presidente della IV Commissione Consiliare ...Comunicato Stampa – Gruppo consiliare “Telese Città” In campagna elettorale l’Amministrazione in carica aveva promesso che avrebbe trasformato Telese in una smart city. Ci ritroviamo invece di fronte ...