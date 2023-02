TeatroBasilica di Roma | torna il progetto “La Regola dei Giochi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... limesonline : ?? #LimesTour Oggi vi aspettiamo a Roma (inaugurazione del Limes Club presso il TeatroBasilica) e a Torino (al Circ… -

Martedì 21 febbraio Limes evi invitano all'inaugurazione del Limes Clube alla presentazione del numero 1/23 di Limes La Guerra Continua . Il 21 febbraio Limes evi invitano all'...... "Usano il nome di mio nonno per vendere" di Albachiara Re Dov'era quando le hanno dato la bella notizia "Aldi: mi stavo scaldando perché a minuti sarei andata in scena con La ...

La regola dei giochi Oggi Roma

Roma, 21 febbraio: La guerra continua Limes

I monologhi di Saverio La Ruina raccontano un pezzo d’Italia L'Espresso

Miti d'acqua a teatro The Way Magazine

Clara Galante dà voce alla poetessa Marina Cvetaeva – Luna ... Lunanotizie

LATINA – Clara Galante porta in scena al teatro Basilica di Roma, Indizi terrestri, ispirata al lavoro della poetessa e scrittrice russa Marina Ivànovna Cvetaeva. Per l’occasione, lunedì 20 febbraio ( ...Martedì 21 febbraio Limes e TeatroBasilica vi invitano all’inaugurazione del Limes Club Roma e alla presentazione del numero 1/23 di Limes La Guerra Continua. Il 21 febbraio Limes e TeatroBasilica vi ...