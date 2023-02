Teatro greco di Siracusa | ora bisogna scegliere tra il monumento e il suo utilizzo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Ilè ‘cariato’ e alveolizzato”, ha detto a La Civetta di Minerva il professore Lorenzo Lazzarini, ordinario di Petrografia applicata e Georisorse minerarie all’Università Iuav di Venezia, esperto delle criticità della struttura antica che ha analizzato prima nel 2016 e poi recentemente. Ilè quellodirealizzato scavando il banco, insomma la pietra, la cui qualità non è il massimo, come spiega Lazzarini che aggiunge come “in particolare l’orchestra, ma anche la cavea, sono sottoposte allo stress dell’acqua piovana che ristagna nelle zone più depresse e ‘scioglie’ il carbonato di calcio della pietra”. Ma le cause del progressivo deterioramento non sono esclusivamente naturali. Anzi. “Anche il carico antropico eccessivo è assolutamente da evitare se si vuole salvaguardare il ...