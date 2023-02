Tavassi riporta una pessima frase di Antonella: “Voleva sminuire Micol” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel salottino della casa del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Tavassi ha riportato una frase pronunciata da Antonella Fiordelisi al suo gruppo di amici. I concorrenti presenti erano: Luca Onestini, Ivana Mrazova ed Edoardo Donnamaria. Che cosa ha detto Antonella? L’influencer evidentemente stava parlando della frequentazione che c’è stata tra il suo attuale fidanzato e Micol Incorvaia. La frase di Antonella Fiordelisi contro Micol: concorrenti sotto shock Tavassi stava spiegando la frase ai vipponi. Antonella avrebbe inquadrato Micol come “una ragazza che gliel’ha data quella sera stessa”. Testuali parole che hanno portato i presenti a fare delle facce decisamente ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel salottino della casa del Grande Fratello Vip 7, Edoardohato unapronunciata daFiordelisi al suo gruppo di amici. I concorrenti presenti erano: Luca Onestini, Ivana Mrazova ed Edoardo Donnamaria. Che cosa ha detto? L’influencer evidentemente stava parlando della frequentazione che c’è stata tra il suo attuale fidanzato eIncorvaia. LadiFiordelisi contro: concorrenti sotto shockstava spiegando laai vipponi.avrebbe inquadratocome “una ragazza che gliel’ha data quella sera stessa”. Testuali parole che hanno portato i presenti a fare delle facce decisamente ...

