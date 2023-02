Tavares (Stellantis): «Auto elettriche? Senza incentivi sono troppo costose» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «Senza incentivi le Auto elettriche sono ancora troppo costose per la classe media. La sfida è quanto velocemente si riuscirà a ridurre i costi per venderle anche Senza». A parlare, commentando i conti del gruppo del 2022, è Carlo Tavares, amministratore delegato di Stellantis. «Siamo soddisfatti delle nostre vendite di Auto elettriche e non abbiamo ancora iniziato l'offensiva negli Stati Uniti. Siamo l'azienda con il più alto tasso di crescita di vendita di Bev, abbiamo buoni modelli, la nostra tecnologia è apprezzata ha continuato Tavares ricordando come, tuttavia, in Germania non appena sono stati sospesi gli incentivi il mercato ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 febbraio 2023) «leancoraper la classe media. La sfida è quanto velocemente si riuscirà a ridurre i costi per venderle anche». A parlare, commentando i conti del gruppo del 2022, è Carlo, amministratore delegato di. «Siamo soddisfatti delle nostre vendite die non abbiamo ancora iniziato l'offensiva negli Stati Uniti. Siamo l'azienda con il più alto tasso di crescita di vendita di Bev, abbiamo buoni modelli, la nostra tecnologia è apprezzata ha continuatoricordando come, tuttavia, in Germania non appenastati sospesi gliil mercato ...

