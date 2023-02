Tarquinia, contro il caro energia il Comune vara un nuovo bonus per le famiglia in difficoltà (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tarquinia – È stata approvata all’unanimità, in una riunione del Comitato dei Sindaci del distretto sociale Vt2, tenutasi lo scorso 16 febbraio, la pubblicazione della procedura e delle relative modalità per la gestione dell’erogazione di un “bonus energetico” per fronteggiare l’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia domestica, registrati negli ultimi mesi. Si tratta di un intervento da parte dell’Amministrazione per attutire gli effetti negativi del rincaro energetico presso le famiglie, offrendo una misura di sostegno concreto, per un aiuto economico una tantum, pari ed euro 150,00 pro famiglia, per gli aventi diritto. Spiega l’Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, Alberto Riglietti: “I cittadini in possesso di alcuni requisiti specifici avranno diritto a beneficiare del ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023)– È stata approvata all’unanimità, in una riunione del Comitato dei Sindaci del distretto sociale Vt2, tenutasi lo scorso 16 febbraio, la pubblicazione della procedura e delle relative modalità per la gestione dell’erogazione di un “energetico” per fronteggiare l’eccezionale aumento dei prezzi dell’domestica, registrati negli ultimi mesi. Si tratta di un intervento da parte dell’Amministrazione per attutire gli effetti negativi del rinenergetico presso le famiglie, offrendo una misura di sostegno concreto, per un aiuto economico una tantum, pari ed euro 150,00 pro, per gli aventi diritto. Spiega l’Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, Alberto Riglietti: “I cittadini in possesso di alcuni requisiti specifici avranno diritto a beneficiare del ...

