Tariffe luce verde: sostenere le fonti di energia rinnovabile (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Analizzando le Tariffe luce proposte dai diversi fornitori di energia è comune trovare offerte relative alla fornitura di energia cosiddetta green. Si tratta di Tariffe che promuovono l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili come l'idroelettrico, l'eolico, le biomasse e il fotovoltaico. L'energia verde è solitamente la scelta preferita da parte di chi è attento all'impatto sull'ambiente delle proprie scelte di consumo, ma potrebbe rivelarsi conveniente anche per chi vuole semplicemente risparmiare sulla bolletta della luce. Confronta le Tariffe luce e risparmia Cosa indicano le Tariffe luce verde Le cosiddette offerte di ...

