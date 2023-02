Tananai si racconta dopo il riscatto a Sanremo | «Piaccio alla Vanoni Ma non riesco a prendermi sul serio…»

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Reduce da unche ha visto il suo, Alberto Cotta Ramusino – in arte– sial Corriere della Sera.aver suscitato la simpatia del pubblico e attirato l’attenzione di Fedez, con il quale ha collaborato insieme a Mara Sattei al singolo La dolce vita, il 27enne milanese è tornato sul palco dell’Ariston tra i big, con il brano Tango. Ed è riuscito a conquistare il quinto posto nella classifica finale: un balzo deciso rispetto all’edizione precedente, dove si era posizionato ultimo. Ma sembra accogliere i successi con la stessa leggerezza dei fiaschi: «Nontroppo sul serio, nella vita di tutti i giorni mi piace scherzare su tutto, faccio battute che fanno ridere solo me, twitto scemenze»,al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aleniggaz : RT @mariolais: Tananai - TANGO (Sanremo 2023) - mariolais : Tananai - TANGO (Sanremo 2023) - Lisbeth527 : RT @tvdlory: “io tornerò un lunedì, ma non è mai lunedì” la delicatezza con cui tananai racconta l’amore di due ragazzi separati dalla gue… - Dani46685380 : RT @Beate15590154: Tango parla di una coppia di ucraini separati dalla guerra. Tananai racconta la storia di Olga e Maxim: lei scappata in… - Beate15590154 : Tango parla di una coppia di ucraini separati dalla guerra. Tananai racconta la storia di Olga e Maxim: lei scappat… -

Reduce da un Sanremo che ha visto il suo riscatto, Alberto Cotta Ramusino - in arte- sial Corriere della Sera . Dopo aver suscitato la simpatia del pubblico e attirato l'attenzione di Fedez , con il quale ha collaborato insieme a Mara Sattei al singolo La dolce ..."E' una figata pazzesca, ma lo sarebbe stato anche se non avessi vinto - siil cantante, ... Nella cinquina finale anche Ultimo e. Tutti uomini. La prima donna in classifica è stata ...

Tananai si racconta dopo il riscatto a Sanremo: «Piaccio alla Vanoni ... Open

Il video di Tananai racconta l'amore durante la guerra in Ucraina Avvenire

Tananai, "Tango", gli amori a distanza e il secondo Sanremo Radio 105

L’evoluzione artistica di Tananai: perché piace così tanto il giovane cantante SuperGuidaTV

Tananai: «Se arrivo ultimo a Sanremo canto Morgan e Bugo» Vanity Fair Italia

Uno dei punti di forza di Tananai, come già raccontato in passato, era proprio il suo lato comunicativo: un giovane autore che non polarizza ma integra in sé valori condivisibili, un po' genio e un po ...La Lega fa un esposto contro Sanremo: "Fedez e Rosa Chemical indecorosi, bisogna pensare ai bambini" La Lega ha presentato un esposto all'Agcom contro il festival di Sanremo. Sotto accusa sia lo ...