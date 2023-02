Tananai rivela: “Prima abitavo in una caverna senza porte e senza finestre. Io un ca**aro? In effetti è così” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Non ho particolari passioni materiali, non mi interessano né i vestiti né le macchine. L’unico lusso che mi sono concesso è una casa normale in affitto. Prima abitavo in una caverna senza porte e senza finestre, ora sto in un’abitazione che ha tutte le cose al suo posto”. A dirlo, con una schiettezza disarmante, è Tananai, l’artista fenomeno del momento. Reduce dal Festival di Sanremo dove ha conquistato il pubblico con la sua “Tango”, il giovane cantante si è raccontato a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di come la sua vita sia cambiata dopo il successo rivelando, tra l’altro, questo aneddoto legato al primo regalo che si è fatto con i guadagni della musica. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Non ho particolari passioni materiali, non mi interessano né i vestiti né le macchine. L’unico lusso che mi sono concesso è una casa normale in affitto.in una, ora sto in un’abitazione che ha tutte le cose al suo posto”. A dirlo, con una schiettezza disarmante, è, l’artista fenomeno del momento. Reduce dal Festival di Sanremo dove ha conquistato il pubblico con la sua “Tango”, il giovane cantante si è raccontato a cuore aperto in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di come la sua vita sia cambiata dopo il successondo, tra l’altro, questo aneddoto legato al primo regalo che si è fatto con i guadagni della musica. ...

