Tananai | «L’unico lusso che mi sono concesso è una casa in affitto Prima abitavo in una caverna»

Il Corriere della Sera intervista Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai. L'anno scorso è arrivato ultimo al Festival di Sanremo, quest'anno quinto. Decisamente un bel salto. Era così scarso un anno fa? Tananai risponde: «Non mi sentivo scarso, mi sentivo più inconsapevole, meno pronto, sono stato un filino più superficiale… anzi senza un filino… sono stato molto superficiale nella preparazione del Festival 2022. Nell'ultimo anno con le esperienze che ho accumulato ho capito che ci tengo a rispettare il mio pubblico e chi mi ascolta, cerco di prendere più seriamente il lavoro in sé. Ma non mi sento di colpo bravo». Tananai ha preso anche lezioni di canto per migliorare. «Posso dirle una cosa? Prendevo lezioni anche Prima eh… Solo che non mi applicavo abbastanza».

