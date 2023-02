(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ladito Me, intrigante film horror australiano presentato all'edizione 2023 del Festival di Berlino. Sarà banale, ma ci è venuta in mente una popolare citazione mentre ci accingiamo a scrivere ladito Me: "Quando guardi nell'abisso, l'abisso guarda in te." Il motivo è semplice e lo spiegheremo a seguire nel parlarvi di questo interessante film horror australiano presentato nell'ambito dell'edizione 2023 del Festival di Berlino, firmato da Danny e Michael Philippou, due fratelli gemelli che si sono fatti notare con i loro controversi video YouTube e confezionano un film che può lanciare un nuovo potenziale franchise. Guardare nell'abisso Quando si è adolescenti, non ci si fanno troppi problemi a farsi invischiare …

Sarà banale, ma ci è venuta in mente una popolare citazione mentre ci accingiamo a scrivere ladito Me : "Quando guardi nell'abisso, l'abisso guarda in te." Il motivo è semplice e lo spiegheremo a seguire nel parlarvi di questo interessante film horror australiano presentato ...Indicatore per gli Oscar leggi anche Everything, Everywhere All At Once: laComposta da ... Location Manager: Kristin Dromboski PROGRAMMI TELEVISIVI REGOLARI DI VARIETÀ//NEWS/SPORT LIZ ...

Talk to Me, la recensione: Stringere la mano all'ignoto Movieplayer

Recensione: La quietud en la tormenta Cineuropa

Belve: un format da riportare in seconda serata senza troppe contaminazioni Tvblog

Recensione: Where God Is Not Cineuropa

Recensione: Kiddo Cineuropa

Mia ha perso da poco la madre e ha un rapporto complicato con il padre. L'amica Jade e il fratellino di lei Riley hanno un rapporto di amicizia molto stretto con Mia e la ospitano a casa. Intanto tra ...Invece la natura matrigna, che allatta con vigore quello strano luogo di parole incrociate altrimenti detto talk show, ha deciso che delle esternazioni dello scrittore che vien dalla montagna non si ...