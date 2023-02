Tajani: “In memoria di Attanasio progetti per imprese e studenti” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA – Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedica una giornata alla memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo, uccisi in un agguato in Congo il 22 febbraio 2021. “Alla loro memoria abbiamo dedicato iniziative importanti anche prendendo spunto dalle idee di Luca”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il Ministero “sta realizzando un progetto economico dedicato a Luca per rafforzare l’assistenza alle imprese italiane che si affacciano ai mercati dell’Africa subsahariana”, e poi ancora “borse di studio per gli studenti dei paesi africani in cui ha prestato servizio” oltre al sostegno a “progetti dalla associazione ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA – Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedica una giornata alladell’ambasciatore Luca, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma alimentare mondiale Mustapha Milambo, uccisi in un agguato in Congo il 22 febbraio 2021. “Alla loroabbiamo dedicato iniziative importanti anche prendendo spunto dalle idee di Luca”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio. Il Ministero “sta realizzando un progetto economico dedicato a Luca per rafforzare l’assistenza alleitaliane che si affacciano ai mercati dell’Africa subsahariana”, e poi ancora “borse di studio per glidei paesi africani in cui ha prestato servizio” oltre al sostegno a “dalla associazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Tajani: 'In memoria di Attanasio progetti per imprese e studenti' - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Sono passati due anni dalla tragica morte dell'ambasciatore Luca Attanasio in Congo, oltre all'… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Sono passati due anni dalla tragica morte dell'ambasciatore Luca Attanasio in Congo, oltre all'… - QdSit : Tajani “Borse di studio e progetto economico in memoria di Attanasio” - ZerounoTv : Tajani “Borse di studio e progetto economico in memoria di Attanasio” -