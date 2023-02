Tajani “Borse di studio e progetto economico in memoria di Attanasio”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono passati due anni dalla tragica morte dell'ambasciatore Lucain Congo, oltre all'autista Vittorio Jacovacci e Mustafa Mirambo. Stiamo realizzando undedicato a lui per rafforzare l'assistenza alle imprese italiane che si affacciano all'Africa Sub-Sahariana”. Lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio, ricordando i due anni dalla morte di Luca. “In omaggio a Luca – aggiunge – abbiamo istituitodiper gli studenti dei paesi africani nei paesi in cui ha preso servizio e stiamo collaborando ad unpromosso dalla fondazione Mama Sofia, fondata con sua moglie Zakia, con l'obiettivo di attrarre giovani talenti italiani per costruire relazioni durature tra le nuove ...