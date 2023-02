Tajani “Borse di studio e progetto economico in memoria di Attanasio” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono passati due anni dalla tragica morte dell’ambasciatore Luca Attanasio in Congo, oltre all’autista Vittorio Jacovacci e Mustafa Mirambo. Stiamo realizzando un progetto economico dedicato a lui per rafforzare l’assistenza alle imprese italiane che si affacciano all’Africa Sub-Sahariana”. Lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ricordando i due anni dalla morte di Luca Attanasio. “In omaggio a Luca – aggiunge – abbiamo istituito Borse di studio per gli studenti dei paesi africani nei paesi in cui ha preso servizio e stiamo collaborando ad un progetto promosso dalla fondazione Mama Sofia, fondata con sua moglie Zakia, con l’obiettivo di attrarre giovani talenti italiani per costruire relazioni durature tra le nuove ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono passati due anni dalla tragica morte dell’ambasciatore Lucain Congo, oltre all’autista Vittorio Jacovacci e Mustafa Mirambo. Stiamo realizzando undedicato a lui per rafforzare l’assistenza alle imprese italiane che si affacciano all’Africa Sub-Sahariana”. Lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio, ricordando i due anni dalla morte di Luca. “In omaggio a Luca – aggiunge – abbiamo istituitodiper gli studenti dei paesi africani nei paesi in cui ha preso servizio e stiamo collaborando ad unpromosso dalla fondazione Mama Sofia, fondata con sua moglie Zakia, con l’obiettivo di attrarre giovani talenti italiani per costruire relazioni durature tra le nuove ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZerounoTv : Tajani “Borse di studio e progetto economico in memoria di Attanasio” - vivereitalia : Tajani 'Borse di studio e progetto economico in memoria di Attanasio' - messina_oggi : Tajani “Borse di studio e progetto economico in memoria di Attanasio”ROMA (ITALPRESS) - 'Sono passati due anni dall… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Tajani “Borse di studio e progetto economico in memoria di Attanasio” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Tajani “Borse di studio e progetto economico in memoria di Attanasio” - -