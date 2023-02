Svelati i conduttori dell’Eurovision 2023 | tre cantanti e un presentatore

Leggi su biccy

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Se a Torino abbiamo avuto Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, quest’anno a condurre l’Eurovision Song Contest da Liverpool (qui la classifica secondo gli scommettitori) ci saranno Graham Norton, Hannah Waddingham, Julia Sanina, Alesha Dixon. Un conduttore, duebritanniche e una popstar ucraina, direi che la BBC ha formato un bel quartetto. Introducing Liverpool’s new Fab Four Your #Eurovisionhosts are: Graham Norton Hannah Waddingham Julia Sanina Alesha Dixon Read all about them here: https://t.co/bAKRjTrTnL pic.twitter.com/tzCiMWPHUh — Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 22,Eurovision Song Contest, l’annuncio sul sito ufficiale. “A presentare lo show ci sarà la leggendaGraham Norton. Poi la pluripremiata cantante ucraina, Julia Sanina ...