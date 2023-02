Superbonus villette bloccato: decreto cessione crediti e requisiti 2023 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Che cosa è il quoziente di reddito? L’attuazione del Superbonus per la ristrutturazione di villette si è recentemente bloccata a causa di una combinazione di fattori. Innanzitutto, il quoziente di reddito aveva già limitato il numero di famiglie che potevano accedere al bonus. Inoltre, il recente decreto del governo ha introdotto un tetto di reddito basato sul quoziente familiare, rendendo necessario l’utilizzo di una delle due opzioni disponibili: la cessione dei crediti d’imposta o lo sconto in fattura. Entrambe queste opzioni sono state bloccate dal decreto governativo del 17 febbraio, creando un circolo vizioso che impedisce alle famiglie di utilizzare il Superbonus per recuperare le spese sostenute per lavori di efficientamento energetico sulle proprie abitazioni. ... Leggi su milano-notizie (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Che cosa è il quoziente di reddito? L’attuazione delper la ristrutturazione disi è recentemente bloccata a causa di una combinazione di fattori. Innanzitutto, il quoziente di reddito aveva già limitato il numero di famiglie che potevano accedere al bonus. Inoltre, il recentedel governo ha introdotto un tetto di reddito basato sul quoziente familiare, rendendo necessario l’utilizzo di una delle due opzioni disponibili: ladeid’imposta o lo sconto in fattura. Entrambe queste opzioni sono state bloccate dalgovernativo del 17 febbraio, creando un circolo vizioso che impedisce alle famiglie di utilizzare ilper recuperare le spese sostenute per lavori di efficientamento energetico sulle proprie abitazioni. ...

