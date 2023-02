Superbonus, lo stop alla cessione e sconto favorisce solo alcuni cittadini: ecco chi sono (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ill decreto approvato il 16 febbraio ha chiuso la breve e fortunata stagione dello «sgravio fiscale». Ora resta solo la possibilità di eseguire i lavori a proprie spese e provvedere in un secondo momento alla detrazione fiscale. Ma non tutti hanno la capienza fiscale necessaria Leggi su corriere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ill decreto approvato il 16 febbraio ha chiuso la breve e fortunata stagione dello «sgravio fiscale». Ora restala possibilità di eseguire i lavori a proprie spese e provvedere in un secondo momentodetrazione fiscale. Ma non tutti hanno la capienza fiscale necessaria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : #Meloni giustifica lo stop al #Superbonus con numeri sbagliati: la cifra non risulta per ora da nessuna parte… - fattoquotidiano : #Superbonus, stop del governo anche agli sconti per le opere per il superamento delle barriere architettoniche - ZanAlessandro : Prima le #accise, ora il #superbonus. Meloni si rimangia l’ennesima promessa elettorale: lo stop alla cessione dei… - Erosenn67299186 : RT @Luca_Fantuzzi: Sicuramente sono duro io, però vedo le cose un po' diverse. No tasse -> fiscal drag non arginato, stop superbonus Vita d… - acssalerno : Stop al Superbonus: Federcepicostruzioni rivendica incontro urgente con il Governo -