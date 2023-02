Superbonus, lite a La7 tra Feltri e Maiorino (M5s): “Questa è ubriaca”. “Non confondiamo i ruoli”. Poi la gaffe di Mulè (Fi) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Botta e risposta a L’aria che tira (La7) tra la senatrice del M5s, Alessandra Maiorino, e Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e neo-consigliere della Regione Lombardia in quota Fratelli d’Italia. Feltri esprime la sua contrarietà al Superbonus: “È evidente che non ce lo possiamo permettere, ma siamo impazziti? Non si capisce perché si debbano regalare dei soldi a dei signori che vogliono sistemarsi la casa. Anche io ho sistemato la casa – continua – ma ho pagato tutto io, nessuno m’ha dato neanche il 10%. Non capisco perché gli altri non facciano la stessa cosa. Se uno è proprietario di una casa, avrà 2 lire per rifare il tetto, perdio, o per cambiare un balconcino”. Maiorino brandisce lo smartphone mostrando il video pubblicato da Giorgia Meloni lo scorso 17 settembre in piena campagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Botta e risposta a L’aria che tira (La7) tra la senatrice del M5s, Alessandra, e Vittorio, direttore editoriale di Libero e neo-consigliere della Regione Lombardia in quota Fratelli d’Italia.esprime la sua contrarietà al: “È evidente che non ce lo possiamo permettere, ma siamo impazziti? Non si capisce perché si debbano regalare dei soldi a dei signori che vogliono sistemarsi la casa. Anche io ho sistemato la casa – continua – ma ho pagato tutto io, nessuno m’ha dato neanche il 10%. Non capisco perché gli altri non facciano la stessa cosa. Se uno è proprietario di una casa, avrà 2 lire per rifare il tetto, perdio, o per cambiare un balconcino”.brandisce lo smartphone mostrando il video pubblicato da Giorgia Meloni lo scorso 17 settembre in piena campagna ...

