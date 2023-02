Superbonus, geometri fiscalisti: "Sblocco crediti con compensazioni in modelli F24 auspicabile" (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Labitalia) - "Ammontano a circa 19 miliardi di euro i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi attualmente incagliati a causa del blocco del mercato dei crediti. E' evidente che trovare una soluzione per poterli sbloccare debba essere una priorità per governo e operatori del settore, per poter evitare effetti disastrosi per imprese, professionisti e cittadini". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Mirco Mion presidente Agefis (Associazione geometri fiscalisti). "Si tratta, infatti, di una enorme massa di crediti - commenta - bloccati nei cassetti fiscali delle imprese, che non riescono a cederli alle banche che hanno raggiunto i rispettivi limiti di acquisto. Con queste premesse, aggravate dal fulmine a ciel sereno del blocco a cessioni del credito e sconti in fattura, introdotto con il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Labitalia) - "Ammontano a circa 19 miliardi di euro idi imposta derivanti dai bonus edilizi attualmente incagliati a causa del blocco del mercato dei. E' evidente che trovare una soluzione per poterli sbloccare debba essere una priorità per governo e operatori del settore, per poter evitare effetti disastrosi per imprese, professionisti e cittadini". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Mirco Mion presidente Agefis (Associazione). "Si tratta, infatti, di una enorme massa di- commenta - bloccati nei cassetti fiscali delle imprese, che non riescono a cederli alle banche che hanno raggiunto i rispettivi limiti di acquisto. Con queste premesse, aggravate dal fulmine a ciel sereno del blocco a cessioni del credito e sconti in fattura, introdotto con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Superbonus, geometri fiscalisti: 'Sblocco crediti con compensazioni in modelli F24 auspicabile'… - QuindiciNews : Superbonus, Mion (geometri fiscalisti): 'Doccia fredda per imprese e professionisti' (#Adnkronos) – 'Una vera e pro… - pdbpietro : @FratellidItalia Nessuno dice che il superbonus ha fatto ripartire edilizia con lavoro per migliaia di operai e con… - RickyZap2 : RT @ClaudioRossin19: #controcorrente Vorrei specificare che, riguardo al superbonus ,la % di chi ha usufruito è chi aveva ' le mani in past… - ClaudioRossin19 : #controcorrente Vorrei specificare che, riguardo al superbonus ,la % di chi ha usufruito è chi aveva ' le mani in p… -