Superbonus, ecco perché lo stop a cessione e sconto favorisce i ricchi: chi sono gli esclusi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ill decreto approvato il 16 febbraio ha chiuso la breve e fortunata stagione dello «sgravio fiscale». Ora resta solo la possibilità di eseguire i lavori a proprie spese e provvedere in un secondo momento alla detrazione fiscale. Ma non tutti hanno la capienza fiscale necessaria Leggi su corriere (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ill decreto approvato il 16 febbraio ha chiuso la breve e fortunata stagione dello «sgravio fiscale». Ora resta solo la possibilità di eseguire i lavori a proprie spese e provvedere in un secondo momento alla detrazione fiscale. Ma non tutti hanno la capienza fiscale necessaria

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Sul #Superbonus il Governo e i media da giorni stanno facendo parecchia disinformazione. Questa sera ho cercato di… - LaVeritaWeb : Già due anni e mezzo fa la Lega aveva proposto un metodo per risolvere il problema dei «crediti incagliati» aperto… - SPatuanelli : La maggioranza presenta emendamenti in commissione, smentendo il Governo, poi decide di non votarli in aula, smente… - chiaraped : RT @RaphaelRaduzzi: Qui un report di NOMISMA di ultima pubblicazione parla di effetti sul PIL per oltre 195 miliardi: - LomonteCiro : Di moneta complementare parlino economisti titolati, qual è @costa_costa1967, un genio del suo settore. Rimane l'ur… -