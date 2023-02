Superbonus e giustizia, opposizioni sulle barricate (Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - Il Pd nell'Aula del Senato andrà all'attacco del presidente di palazzo Madama, La Russa, per il contenuto dell'intervista a 'Belve'. Ma le forze dell'opposizione sono sulle barricate soprattutto sul fronte giustizia, con le proteste contro Delmastro, e sul Superbonus. L'iter del decreto è partito dalla Camera, in Commissione Finanze verrà comunicata la lista di chi verrà audito, poi alle 17 del 6 marzo scade il termine degli emendamenti. Il 23 marzo, si stima, ci sarà il mandato al relatore e il provvedimento dovrebbe andare in Aula il 27 del prossimo mese. Si sta lavorando su come recuperare i 19 miliardi dei crediti incagliati, nella maggioranza si attende l'intervento del governo che dovrebbe presentare un emendamento. Poi, in una fase successiva, quando saranno terminati i confronti con le associazioni di ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 febbraio 2023) AGI - Il Pd nell'Aula del Senato andrà all'attacco del presidente di palazzo Madama, La Russa, per il contenuto dell'intervista a 'Belve'. Ma le forze dell'opposizione sonosoprattutto sul fronte, con le proteste contro Delmastro, e sul. L'iter del decreto è partito dalla Camera, in Commissione Finanze verrà comunicata la lista di chi verrà audito, poi alle 17 del 6 marzo scade il termine degli emendamenti. Il 23 marzo, si stima, ci sarà il mandato al relatore e il provvedimento dovrebbe andare in Aula il 27 del prossimo mese. Si sta lavorando su come recuperare i 19 miliardi dei crediti incagliati, nella maggioranza si attende l'intervento del governo che dovrebbe presentare un emendamento. Poi, in una fase successiva, quando saranno terminati i confronti con le associazioni di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Tensioni in maggioranza, Forza Italia tenta l'assalto su superbonus e giustizia. Il meloniani #Lollobrigida: 'Faran… - Abner_9_ : RT @ninocortesi: Se per alcune dichiarazioni false trovate il RDC e il Superbonus vanno aboliti, allora aboliamo il parlamento, le elezion… - agostinobarbera : RT @DavideR46325615: Giorgia Meloni: 'Il blocco del Superbonus 110%? Una scelta di giustizia sociale che rivendico'. Traduzione: Quello che… - Daviderel4 : RT @ninocortesi: Se per alcune dichiarazioni false trovate il RDC e il Superbonus vanno aboliti, allora aboliamo il parlamento, le elezion… - Radiopescara : Superbonus e giustizia, opposizioni sulle barricate -