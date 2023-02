SuperBonus, Daniela Santanchè e Antonio di Pietro intervengono a Fuori dal Coro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) SuperBonus 2023, Daniela Santanchè e Antonio DI Pietro hanno parlato a 'Fuori dal Coro' dell'argomento più chiacchierato del giorno. TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023)2023,DIhanno parlato a 'dal' dell'argomento più chiacchierato del giorno. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachelucane : SUPERBONUS: IL M5S INCONTRA LE PARTI COINVOLTE - Daniela Torto del m5s ci racconta com’è andato l’incontro sul supe… - daniela_garbati : RT @lucianocapone: Com'è stato possibile un bonus che ha prodotto 50 mld di buco di bilancio? Consenso politico trasversale, media compiace… - daniela_garbati : RT @PagellaPolitica: ? In tv Giuseppe Conte ha gonfiato i benefici del Superbonus per le casse dello Stato. Il leader del Movimento 5 stell… - daniela_garbati : RT @laura_ceruti: Se a Conte togli il rdc e il superbonus, peraltro due iatture per il paese, resta il nulla del nulla ! - daniela_garbati : RT @lucy79178521: Il “gratuitamente “..sono 120 mld di debito pubblico che sono sulla testa di tutti …??.. Comprare voti ..con superbonus e… -