Superbonus | arriva la cartolarizzazione del credito | Nuova stangata e non puoi sbagliare

Con le nuove modifiche del governo arriva la Nuova cartolarizzazione del credito sul Superbonus. Ecco la Nuova stangata Il governo Meloni ha deciso di prendere in mano la situazione riguardante il Superbonus 110%, la misura tanto discussa e criticata negli ultimi mesi. La Nuova strategia prevede la cosiddetta "cartolarizzazione" del credito. arriva la cartolarizzazione del credito del Superbonus (Foto: Ansa) – IlovetradingIn questo modo, gli istituti di credito potranno provare a risolvere la questione dei crediti vantati dai beneficiari del Superbonus, riuscendo a liberare risorse finanziarie che ...

